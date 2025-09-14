Дін Хьойсен побачив перед собою червону картку на 32-й хвилині матчу з Реал Сосьєдадом. Захисник перервав контратаку суперника, збивши Оярсабаля.

"Було б справедливо заборонити їм судити матчі": клубне ТБ Реала вимагає покарання для арбітрів після вилучення Хьойсена

Як інформує Marca, вилучення гравця Реала викликало бурхливе обговорення. Технічний комітет суддів вважає, що сталася помилка в оцінці епізоду. Протягом тижня CTA має надати пояснення. Очікується, що арбітра Фігероа Васкеса, який відповідав за VAR, відсторонять, оскільки він не повідомив Хілю Мансано про помилку і не покликав головного суддю до монітора. Цей епізод проаналізують.

До слова, Реал втримав перемогу над Реал Сосьєдадом (2:1), що дозволило мадридцям набрати 12 балів і очолити турнірну таблицю Ла Ліги.

Реал завдяки перфомансу Мбаппе втримав перемогу над Сосьєдадом – вилучення екс-партнера Забарного, фіаско Вінісіуса