Нападник збірної Бразилії Вінісіус ніяк не може домовитися з Реалом про нову угоду.

Переговори про новий контракт Вінісіуса з Реалом зайшли в глухий кут, повідомляє ESPN. Представники бразильського нападника вважають недоцільним приймати останню пропозицію клубу.

Річ у тому, що Вінісіус хоче збільшення зарплатні за новим контрактом. Остаточна пропозиція Реала складає 20 мільйонів євро. Представники бразильця хочуть, що до цієї суми додали 10 млн бонусів. Оточення 25-річного нападника вважає, що якщо Реал не виконає умови, то не має сенсу продовжувати контракт ще на три сезони.

Крім того, агенти Вінісіуса хочуть почекати і подивитися, як складеться доля їхнього клієнта в сезоні 2025/26 після зміни наставника, перш ніж ухвалити рішення.

Варто зауважити, що контракт Вінісіуса з Реалом діє до 2027 року.

