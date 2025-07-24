Реал серйозно націлився на зіркового півзахисника Манчестер Сіті Родрі – як повідомляє The Sun, "вершкові" готують офіційну пропозицію в розмірі 100 мільйонів євро.

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Новий головний тренер Реала Хабі Алонсо зробив 29-річного іспанця головною трансферною метою після болючої поразки від ПСЖ у півфіналі Клубного чемпіонату світу-2025. У тій грі мадридський центр поля провалився під тиском Вітіньї, Невеша та Руїса – саме тому Алонсо наполягає на терміновому посиленні.

Родрі пропустив значну частину минулого сезону через важку травму – розрив передньої хрестоподібної зв’язки та меніска. Він повернувся лише наприкінці кампанії, зігравши кілька матчів, але отримав нове ушкодження у грі з Аль-Хілялем на КЧС.

Контракт Родрі з Манчестер Сіті чинний до 2027 року. Водночас у Реалі вважають, що іспанець, який народився в Мадриді й раніше виступав за Атлетіко, може бути відкритим до повернення додому.

Попри всі ризики щодо фізичного стану Алонсо наполягає: діяти потрібно вже зараз. Реал готовий перевірити рішучість Сіті, який наразі активно підсилює середину поля – у січні був підписаний Ніко Гонсалес з Порту за 50 мільйонів євро, а згодом прибули Рейндерс і норвезький талант Ніпан.

Хосеп Гвардіола не приховує, наскільки цінним вважає Родрі. Після матчу проти Ювентуса в США він заявив: "Усі знають, наскільки важливий для нас Родрі. Він один з найкращих гравців у світі. Коли таких гравців немає в команді – їх дуже бракує".

Питання в тому, чи вдасться Реалу схилити Манчестер Сіті до продажу. У Мадриді готові ризикнути – особливо з огляду на те, що Родрі став володарем "Золотого м’яча" 2024 року.

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