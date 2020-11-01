Мадридський клуб не має на меті купувати нових гравців під час зимового трансферного вікна. Змінити плани може лише продаж когось із непотрібних виконавців, повідомляє Marca.

Лунін із нареченою приміряли роль злочинців на Хелловін

За інформацією видання, Реал змушений економити, адже пандемія коронавірусу вплинула на фінансовий стан клубу. Очікується, що бюджет мадридців буде скорочений на 200 млн євро. Також керівництво готується до того, що весь сезон команда буде грати без уболівальників, що теж вплине на доходи.

Нагадаємо, що літнє трансферне вікно Реал також завершив без трансферів. Королівський клуб вперше за 40 років розпочав новий сезон, не підписавши жодного новачка. В пресі неодноразово згадувалося, що Флорентіно Перес береже гроші на літо 2021-го, коли спробує переманити в Мадрид Кіліана Мбаппе.

Реал розгромив Уеску в Прімері – Азар ефектним голом відсвяткував повернення у старт, Бензема оформив дубль