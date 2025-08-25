Зірка Реала Родріго опинився в епіцентрі чуток перед закриттям літнього трансферного ринку. Як інформує Marca, мадридці очікують фінальних пропозицій від клубів АПЛ – Арсенала, Ліверпуля та Манчестер Сіті.

Алонсо висунув ультиматум зірці Реала – гравець отримає останній шанс

24-річний бразилець втратив місце в основі після приходу нового тренера Хабі Алонсо. Повідомляється, що Реал готовий вислухати потенційні пропозиції від англійських грандів до закриття трансферного вікна 1 вересня та продати свою зірку.

Бразилець перебрався на Сантьяго Бернабеу з Сантоса у 2019 році за 45 мільйонів євро. За час виступів у складі вершкових він провів 270 поєдинків, відзначився 68 голами й виграв три титули Ла Ліги та двічі підіймав над головою трофей Ліги чемпіонів.

Transfermarkt оцінює Родріго в 90 мільйонів євро. Контракт гравця з Реалом чинний до 2028 року.

