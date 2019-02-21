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Реал планує продати Бейла влітку

07:30 425 Читать на русском
Реал планує продати Бейла влітку
Гарет Бейл / Фото: соцмережі

Вінгер мадридського Реала Гарет Бейл може покинути Реал,

Керівництво Реала розчарувалося в грі валлійця. Боси клубу розраховували, що він додасть після відходу Кріштіану Роналду і вмовили його залишитися після фіналу Ліги чемпіонів минулого року, коли він хотів піти, повідомляє Marca.

Реал хоче придбати 19-річного нападника, якого називають новим Роналду

Зараз у клубі готові до продажу футболіста. Він всього лише третій кандидат на вихід в стартовому складі після Вінісіуса Лукаса Васкеса.

Не зважаючи на те, що Бейлу скоро виповниться 30, на нього є великий попит в Англії. Зокрема, до нього проявляють інтерес Челсі і Манчестер Юнайтед. Крім того, не можна виключати і варіант з Тоттенхемом.

Реал розглядає варіанти з можливим придбанням Крістіана Еріксена або Едена Азара, і Бейл може стати частиною цієї угоди.

Теги
Трансфери Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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