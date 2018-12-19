Реал планує призначити Моурінью влітку та пропонує зарплатню у розмірі 20 мільйонів євро

Мадридський Реал хоче повернути Жозе Моурінью на тренерський місток команди.

Віце-президент Реала Хосе Анхель Санчес вже контактував з Моурінью щодо можливого повернення португальця до мадридського клубу влітку, повідомляє Еl Рais.

Реал хоче повернути Моурінью, – The Independent

Зазначається, що Реал провів опитування серед гравців щодо можливого повернення Моурінью на тренерський місток команди. Більшість футболістів були "за" повернення португальця.

Крім того, Моурінью пообіцяли надати всі повноваження у трансферній політиці клубу, значні витрати на гравців, а також зарплатню у розмірі 20 мільйонів євро чистими. Про рішення Моурінью поки невідомо.

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