Реал планує призначити Моурінью влітку та пропонує зарплатню у розмірі 20 мільйонів євро

Мадридський Реал хоче повернути Жозе Моурінью на тренерський місток команди.
Віце-президент Реала Хосе Анхель Санчес вже контактував з Моурінью щодо можливого повернення португальця до мадридського клубу влітку, повідомляє Еl Рais.
Реал хоче повернути Моурінью, – The Independent
Зазначається, що Реал провів опитування серед гравців щодо можливого повернення Моурінью на тренерський місток команди. Більшість футболістів були "за" повернення португальця.
Крім того, Моурінью пообіцяли надати всі повноваження у трансферній політиці клубу, значні витрати на гравців, а також зарплатню у розмірі 20 мільйонів євро чистими. Про рішення Моурінью поки невідомо.
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