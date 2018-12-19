toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ДИНАМО

Реал планує призначити Моурінью влітку та пропонує зарплатню у розмірі 20 мільйонів євро

21:54 340 Читать на русском
Реал планує призначити Моурінью влітку та пропонує зарплатню у розмірі 20 мільйонів євро
Жозе Моурінью / фото: ФК Манчестер Юнайтед

Мадридський Реал хоче повернути Жозе Моурінью на тренерський місток команди.

Віце-президент Реала Хосе Анхель Санчес вже контактував з Моурінью щодо можливого повернення португальця до мадридського клубу влітку, повідомляє Еl Рais.

Реал хоче повернути Моурінью, – The Independent

Зазначається, що Реал провів опитування серед гравців щодо можливого повернення Моурінью на тренерський місток команди. Більшість футболістів були "за" повернення португальця.

Крім того, Моурінью пообіцяли надати всі повноваження у трансферній політиці клубу, значні витрати на гравців, а також зарплатню у розмірі 20 мільйонів євро чистими. Про рішення Моурінью поки невідомо.

Total ravage: кар'єра Моурінью в Манчестер Юнайтед – другорядні трофеї, ненависть у роздягальні та втеча від реальності

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Жозе Моурінью Жозе Моурінью
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
21
год
:
22
хв
Жирона
20:30
Хетафе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук