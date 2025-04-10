Лівий захисник ПСЖ Нуно Мендеш зацікавив мадридський Реал після своїх виступів у Лізі чемпіонів.

Після епідемії травм захисників у поточному сезоні мадридський Реал розпочав пошуки підсилення на трансферному ринку. Одним із головних кандидатів на місце Ферлана Менді в основному складі королівського клубу став оборонець ПСЖ Нуно Мендеш, повідомляє Defensa Central.

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Португальський лівий захисник проводить неймовірний сезон у Франції і є одним із героїв парижан в ЛЧ. Він не тільки надійно закрив Мохамеда Салаха в 1/8 ЛЧ, але й забив у чвертьфіналі Астон Віллі, допомігши оформити перемогу 3:1.

Своїми виступами Мендеш привернув увагу "бланкос", які хочуть переманити гравця ПСЖ до себе. Парижани не бажають більше вести переговори з королівським клубом після скандального розставання з Мбаппе, але якщо ПСЖ вдасться підписати Алехандро Бальде з Барселони, Мендеш може стати доступним для Реала.

Нагадаємо, що в цьогорічній кампанії "бланкос" після кількох травм Ферлана Менді використовували на позиції лівого оборонця не тільки молодого Франа Гарсію, а й Едуардо Камавінгу та Девіда Алабу. Контракт Мендеша з ПСЖ діє до 2029 року.

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