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Реал підтвердив свою участь у Міжнародному кубку чемпіонів-2019

21:33 42 Читать на русском
Реал підтвердив свою участь у Міжнародному кубку чемпіонів-2019
Карім Бензема / фото із соцмереж

Мадридський Реал влітку візьме участь у розіграші Міжнародного кубка чемпіонів.

Реал офіційно підтвердив, що в рамках підготовки до наступного сезону зіграє в Міжнародному кубку чемпіонів-2019. Це буде 7-й поспіль виступ "вершкових" у цьому турнірі. Мадридці ставали його переможцями у 2011, 2012, 2013 і 2015 роках.

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Раніше стало відомо, що учасниками Міжнародного кубка чемпіонів-2019 стали Тоттенхем, Атлетіко, Інтер, Ювентус, Мілан, Манчестер Юнайтед, Баварія, Арсенал, Бенфіка, Рома і Чівас Гвадалахара.

Жеребкування цьогорічного турніру відбудеться 27 березня.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид
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