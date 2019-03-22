Реал підтвердив свою участь у Міжнародному кубку чемпіонів-2019

Мадридський Реал влітку візьме участь у розіграші Міжнародного кубка чемпіонів.

Реал офіційно підтвердив, що в рамках підготовки до наступного сезону зіграє в Міжнародному кубку чемпіонів-2019. Це буде 7-й поспіль виступ "вершкових" у цьому турнірі. Мадридці ставали його переможцями у 2011, 2012, 2013 і 2015 роках.

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Раніше стало відомо, що учасниками Міжнародного кубка чемпіонів-2019 стали Тоттенхем, Атлетіко, Інтер, Ювентус, Мілан, Манчестер Юнайтед, Баварія, Арсенал, Бенфіка, Рома і Чівас Гвадалахара.

Жеребкування цьогорічного турніру відбудеться 27 березня.

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