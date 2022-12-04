Син екс-гравця Реала і збірної Бразилії підписав свій перший контракт із Реалом. До того 13-річний Енцо Вієйра виступав у дитячій команді "вершкових". Про укладення контракту повідомив Фабріціо Романо у Twitter.

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Енцо вважають дуже перспективним футболістом. Принаймні, у дитячих командах син Марсело дуже виділявся, забиваючи ефектні голи.

Нагадаємо, Марсело провів у Реалі 15 років (з 2007-го по 2022-й) і виграв з "вершковими" 25 трофеїв – рекордний показник в історії клубу. Влітку 34-річний бразилець підписав контракт з Олімпіакосом, але зіграв за грецьку команду лише 121 хвилину, вийшовши на поле 5 разів.