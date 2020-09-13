Реал сподівається уникнути провалу, який трапився з Еденом Азаром в дебютний сезон на Сантьяго Бернабеу.

Зінедін Зідан та його асистенти підготували покрокову програму для відновлення найкращої форми 29-річного бельгійця, інформує Ok Diario.

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Фізіотерапевт мадридців Грегорі Дюпон серйозно візьметься за кондиції Азара, який після незначної відпустки повернувся із зайвою вагою. Втім, у зірки Реала є проблеми і психологічного характеру. У нього виник постійний страх отримати травму, через який Азар не може сконцентруватися на грі. Зідан сподівається усунути і цей недолік.

Нагадаємо, дебютний сезон на Сантьяго Бернабеу склався для Азара жахливо – всього 22 матчі, один гол і 7 асистів.

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