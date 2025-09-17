Реал стартував у новому розіграші Ліги чемпіонів із важкої перемоги над Марселем, яка одразу увійшла в історію турніру.

Вилучення Карвахаля та два пенальті Мбаппе у відеоогляді матчу Реал – Марсель – 2:1

Поєдинок складався непросто для 15-разових тріумфаторів. Уже на 22-й хвилині французи вийшли вперед завдяки голу Тімоті Веа. Однак Реал швидко відновив рівновагу – Кіліан Мбаппе реалізував пенальті через шість хвилин.

Після вилучення Дані Карвахаля господарі залишилися вдесятьох, але не здалися. За дев’ять хвилин до фінального свистка Мбаппе знову пробив із позначки й приніс Реалу важливу перемогу на старті групового етапу.

Цей успіх став для мадридців ювілейним – 200-м у Лізі чемпіонів. Таким чином, вони стали першим клубом в історії Ліги чемпіонів, який досяг цього солідного показника.

Також Реалу підкорилося ще одне цікаве досягнення – Кіліан Мбаппе своїм дублем із пенальті забив 63-й гол іспанського клубу з 11-метрової позначки та дозволив "вершковим" випередити Баварію за цим показником, у якої нині 62 влучні удари. Загалом це був 67-й призначений пенальті для Реала в Лізі чемпіонів.

Реал дотиснув Марсель у скандальному матчі ЛЧ – Карвахаль повторив Зідана-2006, дубль Мбаппе з пенальті