Бразилець травмував стопу лівої ноги у матчі проти Хетафе, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Марсело пропустить щонайменше 3 тижні, тому в першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів проти Аталанти (24 лютого) на нього можна не розраховувати. Натомість до другого поєдинку (16 березня) з Маліновським і компанією лідер Реала може відновитися. У лазареті "вершкових" також перебувають Рамос, Азар, Вальверде, Карвахаль, Лукас Васкес, Родріго, Мілітао та Одріосола.

Додамо, що Марсело провів 10 матчів у поточному сезоні та відзначився 4 результативними передачами.

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