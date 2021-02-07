Втрати у першій команді Реала близькі до катастрофічних. На сьогоднішньому тренуванні мадридців у Зінедіна Зідана було лише 12 футболістів.

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Альваро Одріосола отримав травму в матчі проти Уески. У тій же грі жовту отримав Кроос і пропустить наступний матч Ла Ліги з Хетафе через дискваліфікацію. Очевидно Зідану доведеться знову викликати гравців молодіжної команди, адже гра проти "синіх" відбудеться через два дні (9 лютого).

Сьогодні на тренувальній базі з основних виконавців Реала займалися лише Куртуа, Лунін, Начо, Варан, Менді, Марсело, Каземіро, Кроос, Асенсіо, Вінісіус, Бензема та Маріано, повідомляє AS. Решта футболістів перебуває у клубному лазареті.

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