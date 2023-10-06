Перед поєдинком 9 туру чемпіонату Іспанії проти Осасуни у розпорядженні Карло Анчелотті залишився лише один центральний захисник.

Девід Алаба, який не брав участі у матчах з Жироною та Наполі, пропустить гру з Осасуною. Захисник збірної Австрії опинився поза заявкою через проблеми зі здоров'ям, які ще не подолав.

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Відповідно, у розпорядженні Карло Анчелотті залишився лише один доступний центральний захисник – це Антоніо Рюдігер. Начо дискваліфікований після вилучення у грі з Жироною, а Мілітао давно і надовго в лазареті.

Наставник змушений шукати вихід із ситуації. Найочевиднішим варіантом є використання в центрі оборони Ферлана Менді або Дані Карвахаля. Також можливий вихід Орельєна Чуамені на позиції центрбека. Крайній варіант – 21-річний Альваро Каррільйо, якого перевели з молодіжної команди.

Матч Реал Мадрид – Осасуна стартує 7 жовтня о 17:15 за київським часом. Мадридці очолюють турнірну таблицю, на 1 бал випереджаючи Барселону. Памплонці посідають 10 місце.

До слова, Андрій Лунін потрапив у заявку на гру. Як і його конкурент Кепа Аррісабалага, який після приходу з Челсі посадив українця в запас.