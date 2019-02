Реал перервав божевільну безпрограшну серію Аякса у домашніх матчах

Аякс не програвав на своєму полі вже понад рік.

Мадридський Реал у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів переміг Аякс в гостях та перервав божевільну безпрограшну серію амстердамців на власному полі, повідомляє Opta.

Аякс – Реал – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Аякс не програвав на Кройф Арені вже протягом 30 ігор (26 перемог та 4 нічиї). Остання поразка нідерландської команди у рідних стінах датована листопадом 2017-го року, коли Аякс програв Утрехту у чемпіонаті Нідерландів.

Нагадаємо Реал переміг Аякс завдяки голам Бенземи та Асенсіо, матч закінчився з рахунком 2:1. У першому таймі арбітр матчу не зарахував гол господарів, скориставшись VAR.

Реал на виїзді переміг Аякс: фантастичний матч амстердамців, чемпіонський характер "бланкос" та суперечливий арбітраж

30 - Ajax have lost at home for the first time since Nov 2017 (1-2 v FC Utrecht), which made their streak of 30 unbeaten games in the Johan Cruyff Arena (W26 D4) come to an end. Disillusioned. pic.twitter.com/Va3npLtKPJ