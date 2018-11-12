Реал здобув важку перемогу над Сельтою, втративши через травми трьох гравців

Мадридський Реал у матчі 12-го туру Ла Ліги здобув важку, але дуже результативну перемогу над Сельтою, поплатившись за це травмами трьох футболістів.

Перший тайм проходив досить рівно та відзначався великою кількістю єдиноборств і фолів. До його кінця Реал через травми втратив Каземіро та Серхіо Регілона, а Сельта за чотири хвилини набрала три жовтих картки. Про футбол команди також не забули: так, "бланкос" могли вийти уперед вже на 2-й та 3-й хвилинах матчу, але Карім Бензема з меж штрафного пробивав неточно. Француз взагалі був найкращим у складі гостей, тож не дивно, що саме він і став автором голу на 23-й хвилині: нападник класно відкрився за спинами захисників, отримав шикарну передачу від Модріча та у ближньому бою переграв Альвареса – 0:1. На 35-й він міг оформити асист, вчасно увімкнувшись у штрафному, перегравши захисника та відігравши голкіпера, але після його передачі Кроос не зміг влучити у порожні ворота.

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Сельта також діяла агресивно. Кілька потужних ударів з меж штрафного по дальніх кутах вдалися Соф'яну Буффалю та Браїсу Мендесу, однак їм або бракувало точності, або їх парирував Тібо Куртуа. Особливо ефектно всі ці виконавці зіграли наприкінці тайму, коли перший на клаптику поля обіграв трьох суперників та викотив передачу на другого, а його удар парирував третій. Найбільш гострий момент господарів відбувся на 19-й хвилині, коли Йокушлу влучив у штангу після подачі з кутового. Загалом же Сельта виглядала неймовірно конкурентно.

Другий тайм для Реала почався непогано. Блискучий Карім Бензема продовжив розривати оборону Сельти й дуже швидко забив другий гол – точніше, став співавтором курйозного автоголу. Одріоссола відібрав м'яч перед штрафним та віддав на Каріма, той увійшов у середину, розкрутив захисника та потужно пробив у ближній кут – м'яч влучив у Альвареса, від нього у штангу, а від неї вилітав у поле. Нажаль для Сельти, на його шляху був Кабраль, від якого м'яч і влетів у ворота – 0:2. Втім, через кілька хвилин господарі відіграли цей м'яч: Мендес виконав шикарну передачу у штрафний на Мальйо, про якого забув Рамос, а капітан Сельти з його позиції красиво пробив у дотик – 1:2!

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Останні 20 хвилин ледь не перетворилися для Мадрида на катастрофу. На 66-й хвилині Начо впав на газон і показав, що не зможе продовжити гру. За час його відсутності Сельта перехопила ініціативу й мала шанс зрівняти рахунок, але Куртуа у відчайдушному стрибку парирував удар Аспаса метрів з 23-х. Крім того, ледь не травмувався Одріоссола, якому впали на ногу, але в цьому ж епізоді Бензема міг оформити хет-трик – після передачі Альваро він з близької відстані пробив повз ворота. На 70-х хвилинах стало помітним шкутильгання Гарета Бейла, однак валлієць мужньо грав до кінця.

Втім, гостям вдалося вирівняти поєдинок і знову почати проводити атаки. Зрештою, за свою мужність гравці Реала були винагороджені на 81-й хвилині: Одріоссола увірвався у штрафний, прокинув м'яч повз Хунку й був грубо збитий. Арбітр призначив пенальті, а Серхіо Рамос підійшов до "точки" та знову виконав паненку – і знову успішно. Ну а після того, як Кабраль на 87-й хвилині отримав другу жовту, з ім'ям переможця все стало ясно. Втім, команди і не думали зупинятися: Дані Себальйос на 90+2-й хвилині з дальньої відстані зарядив шедевр у дев'ятку воріт Сельти, а Браїс Мендес через дві хвилини зробив рахунок більш красивим, розстрілявши Куртуа з меж штрафного.

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Реал здобув дуже важку перемогу, набравши 20 очок та залишившись на шостій сходинці. Сельта має у своєму активі лише 14 очок та йде на чотирнадцятій позиції.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 12-й тур

Сельта – Реал Мадрид – 2:4

Голи: Мальйо, 61, Мендес, 90+4 – Бензема, 23, Кабраль, 56 (автогол), Рамос, 83 (пен), Себальйос, 90+2

Вилучення: Кабраль, 87 (друга жовта)