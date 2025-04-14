Легенди Реала – Легенди Барселони – 2:2 (пен: 8:7)

Голи: Фігу, 18, Марсело, 21 – Пуйоль, 31, Савіола, 35

Нереалізоване пенальті: Рівалдо, 10

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Матч легенд Ель Класіко відбувся у Мексиці. Каталонці могли забивати першими – Савіола заробив пенальті, який не реалізував Рівалдо, пробивши за межі воріт. "Вершкові" змогли відкрити рахунок на 18-й хвилині, Фігу обіграв двох гравців та пробив низом повз Хесуса Ангоя. Ще через кілька хвилин Марсело забив другий м'яч Реала, бразилець отримав хороший пас від партнера та реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером.

Пізніше "блаугранас" вдалося здійснити камбек, причому Барселона забила два голи за 5 хвилин. На 31-й хвилині Карлес Пуйоль замкнув подачу з кутового, а на 35-й Савіола добив м'яч у ворота після удару Пуйоля головою. Основний час гри завершився внічию.

У серії пенальті точнішими були легенди Реала, Хуан Карлос Родрігес не реалізував вирішальний пенальті за каталонців, мадридці здобули перемогу з рахунком 8:7.

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