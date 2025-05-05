Контракт Саліба з Арсеналом закінчується влітку 2027 року, і він не відкидає можливості переходу до табору "бланкос" – Реал "переслідує" його вже кілька років. Як інформує L'Équipe, француз може стати учасником однієї з мильних опер цього літа.

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Раніше Marca повідомляла, що Реал розглядає Саліба на заміну вічно травмованому Мілітао і Рюдігеру, який отримав травму. Хоча клуб ще не поставив хрест на Алабі, Саліба вважається в Мадриді "безпрограшним варіантом" – він молодий і недоторканний в Арсеналі та збірній Франції.

Повідомляється, що останніми тижнями між оточенням гравця і мадридським Реалом було встановлено контакт. Представники "бланкос" запевнили, що спробують підписати Саліба цього літа і, якщо у них це не вийде, вони повернуться до боротьби за гравця у 2026 році.

Нагадаємо, що в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів у Мадриді Саліба припустився грубої помилки, після якої Вінісіус Жуніор забив. Це не вплинуло на результат протистояння – Арсенал пройшов далі.

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