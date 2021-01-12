Нагадаємо, володар цього трофею визначається у міні-турнірі, який проходить у форматі фіналу чотирьох. Реал у півфіналі зустрінеться з Атлетіком із Більбао. Матч відбудеться 14 січня, початок о 22:00.

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Як повідомляє Marca, у цьому протистоянні Реалу не допоможуть Лука Йовіч та Дані Карвахаль. Серб травмувався на розминці перед матчем проти Осасуни, а іспанець, який пропускав ту гру через дискваліфікацію, отримав ушкодження на тренуванні.

Зазначається, що обидва полетіли разом із командою до Андалусії, де пройде турнір, але мають шанс відновитися лише до фінального поєдинку, якщо Реал туди пройде. Однак, гарантувати їхнє одужання до вирішального поєдинку, в якому теоретично можлива зустріч з Барсою, наразі клубні медики не можуть.

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