Реал перед матчем проти Арсенала шокував навіть іспанські ЗМІ – у клубі вже всі знають результат
Реал дивує самовпевненістю перед матчем-відповіддю з Арсеналом в Лізі чемпіонів.
"Вершкові" програли у першій зустрічі "канонірам" 0:3. Матч-відповідь між командами відбудеться вже сьогодні, 16 квітня.
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Як інформує Rodra, перед протистоянням з Арсеналом в Реалі панує абсолютна впевненість, що команда зможе оформити камбек і вийти у півфінал, попри важку поразку. Іспанський журналіст зазначив, що навіть не знає як реагувати на таку віру – заспокоїтися чи хвилюватися. Окрім того, мадридці надихаються світлинами Бензема та Роналду.
Нагадаємо, що переможець пари Реал – Арсенал зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів з ПСЖ, який напередодні здолав Астон Віллу.
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