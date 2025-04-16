Реал дивує самовпевненістю перед матчем-відповіддю з Арсеналом в Лізі чемпіонів.

"Вершкові" програли у першій зустрічі "канонірам" 0:3. Матч-відповідь між командами відбудеться вже сьогодні, 16 квітня.

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Як інформує Rodra, перед протистоянням з Арсеналом в Реалі панує абсолютна впевненість, що команда зможе оформити камбек і вийти у півфінал, попри важку поразку. Іспанський журналіст зазначив, що навіть не знає як реагувати на таку віру – заспокоїтися чи хвилюватися. Окрім того, мадридці надихаються світлинами Бензема та Роналду.

Нагадаємо, що переможець пари Реал – Арсенал зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів з ПСЖ, який напередодні здолав Астон Віллу.

En el Real Madrid todos están muy convencidos de que mañana se remonta.



Yo no sé si esto me tranquiliza o me asusta. pic.twitter.com/1B54h99sCZ — Rodra (@Rodra10_97) April 15, 2025

Реал Мадрид – Арсенал: анонс матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів