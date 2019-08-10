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Реал перебуває у завершальній стадії переговорів з ван де Бееком, але підпише гравця наступного літа, – Mundo Deportivo

11:47 37
Реал перебуває у завершальній стадії переговорів з ван де Бееком, але підпише гравця наступного літа, – Mundo Deportivo
Донні ван де Беек / Reuters

Півзахисника Аякса Донні ван де Беек може стати гравцем Реала наступного літа.

Мадридський Реал зробив паузу в переговорах щодо Донні ван де Беека, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, попри те, що перемовини з гравцем перебувають у завершальній стадії, Реал не підписуватиме нідерландця цього літа, адже в пріоритеті "вершкових" чистка складу.

Зазначається, що нідерландець може стати гравцем Реала або в зимове трансферне вікно, або вже наступного літа. Сума можливого переходу становить 55 млн євро.

Нагадаємо, пріоритетом мадридців був Поль Погба, однак сторони не змогли домовитись щодо трансферу.

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