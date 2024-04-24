Одна з телевізійних передач створила відеоролик із 3D-аналізом, у якому було доведено, що м'яч повністю перетнув лінію воріт після удару Ламіна Ямала у Ель Класіко. Однак журналісти El Chiringuito стверджують, що якби м'яч влетів у сітку, гол Барселони не повинен був бути зарахований через офсайд, в якому перебував Кубарсі.

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Клубний телеканал Реала також посилається на офсайд Кубарсі, наполягаючи на тому, що гравець Барселони перекривав кут огляду Андрію Луніну і заважав йому. "Кубарсі впливав на епізод: він змусив Луніна втратити десяті долі секунди під час реакції на удар Ямала", – йшлося в сюжеті.

Також Real Madrid TV упевнений у тому, що головному арбітру зустрічі Сото Градо не варто було зараховувати перший гол "блаугранас" у виконанні Крістенсена. Клубний телеканал "бланкос" вважає, що захисник Барси в момент стрибка спирався на Тоні Крооса і тим самим порушував правила. У 2016 році гол Гарета Бейла у ворота Барселони було скасовано за схожих обставин – валлієць спирався на Альбу.

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