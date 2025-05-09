Ендрік здебільшого виходив на заміну в матчах поточного сезону, однак Реал не має наміру відпускати 18-річного бразильця, повідомляє Relevo.

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Зазначається, що в Мадриді вже ухвалили рішення щодо відходу деяких гравців, але Ендрік є "нападником майбутнього", тому його не хочуть відпускати навіть в оренду (ним цікавились кілька клубів Бундесліги ще у січні). Сам форвард переживає через кількість ігрового часу та майбутній ЧС-2026, який може пропустити, якщо не з'являтиметься на полі частіше.

Нагадаємо, Ендрік влітку минулого року перейшов з Палмейраса до Реала за 35 млн євро (ще 25 мадридці можуть виплатити бонусами). У поточному сезоні бразилець відзначився 7 голами та 1 асистом у 34 матчах.

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