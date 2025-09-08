У середині липня Джуд Беллінгем переніс операцію на плечі. Вважалося, що відновлення англійця займе від 10 до 12 тижнів.

Куртуа зробив несподіваний крок – воротар Реала інвестує у культову дискотеку

Як повідомляє Marca, на наступному тижні Беллінгем планує розпочати роботу з м'ячем на полі. Не виключено, що хавбек буде проводити частину тренувань у загальній групі Реала. Джуд добре почувається, і хоче повернутися на поле якомога швидше, проте в клубі дотримуються ідеї "нульового ризику".

Зазначається, що Беллінгем має повернутися в середині жовтня, однак це може статися раніше запланованого терміну.

Варто додати, що з 19 жовтня у Реала буде складний графік в Ла Лізі та Лізі чемпіонів. "Вершкові" зіграють з Хетафе, Ювентусом та Барселоною до кінця місяця, а напочатку листопада команду Алонсо чекає протистояння з Валенсією та Ліверпулем.

"Мої батьки сиділи на хлібі і воді, щоб ми не почувались жебраками": Зідан про завершення кар’єри та інтерес до політики