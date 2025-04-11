Дані Себальйос отримав травму у лютому 2025 року. Очікувалося, що іспанець повернеться на поле не раніше кінця квітня. Втім, півзахисник відновився від пошкодження раніше.

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Як інформує Marca, Дані Себальйос провів тренування з командою без жодних проблем. У суботу, 12 квітня, тренерський штаб оцінить стан гравця, і зробить висновок. Якщо все буде у повному порядку, то півзахисник зможе взяти участь у матчі проти Алавеса у неділю, 13 квітня.

Себальйос може розраховувати на те, щоб потрапити до заявки на гру з Арсеналом в Лізі чемпіонів, яка запланована на 16 квітня.

До слова, іспанський півзахисник став ключовим гравцем у системі Карло Анчелотті. Себальйос у поточному сезоні зіграв у 30 матчах у всіх турнірах за Реал, забивши два голи.

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