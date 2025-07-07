Реал отримає потужне підсилення на півфінал КЧС-2025 проти ПСЖ – Луніну буде не самотньо
Реал отримає додаткову підтримку перед матчем з ПСЖ на Клубному ЧС-2025.
Мадридці здобули путівку у півфінал, обігравши Борусію Д (3:2). У наступному раунді Реал зіграє проти французького ПСЖ.
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Як повідомляє Rodra, "вершкові" матимуть додаткову підтримку у півфіналі проти переможця Ліги чемпіонів. Сім'ї гравців та технічний персонал вирушать до Сполучених Штатів, щоб супроводжувати команду до кінця Клубного чемпіонату світу. Ймовірно, що і дружина Андрія Луніна, Анастасія, також приїде до США.
До слова, український воротар під час турніру жодного разу не з'явився на полі. Хабі Алонсо, як і його попередник Карло Анчелотті, покладається на Тібо Куртуа.
Матч між ПСЖ та Реалом запланований на середу, 9 липня. Початок гри о 22:00 за київським часом.
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