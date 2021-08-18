Реал та Арсенал узгодили усі деталі переїзду півзахисника мадридців Мартіна Едегора у Лондон, повідомляє Sky Sports.

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З урахуванням усіх бонусів королівський клуб отримає за 22-річного норвежця близько 40 млн євро. Контракт півзахисника з Арсеналом буде розрахований на 5 років. Взимку Мартін перебрався до табору "канонірів" на правах оренди, де встиг провести в АПЛ 14 матчів.

Едегор прийшов у Реал ще у 2015-му, але так і не зміг себе зарекомендувати у команді "вершкових", здебільшого подорожуючи по орендах.

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