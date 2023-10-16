Трансферні плани Реала і Баварії тісно переплелися, але реалізувати їх буде складно.

Реал давно стежить за лівим оборонцем збірної Канади Альфонсо Девісом і, за чутками, наступного літа планує переманити футболіста з Баварії. Мюнхенці проти такого сценарію і самі хотіли б завдати Мадриду пробоїну в складі.

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За повідомленнями Defensa Central, Томас Тухель дав завдання клубу зробити усе можливе, аби підписати Орельєна Чуамені. Баварія нібито планує активізуватися в лютому-березні, але завдання у неї надскладне. Реал вважає француза недоступним для трансферу.

Нагадаємо, Чуамені перебрався в Мадрид влітку 2022 року із Монако за 80 мільйонів євро. Орельєн уже встиг зіграти за команду Карло Анчелотті 61 матч, а у нинішньому сезоні взагалі став незамінним, лише один раз не потрапивши у стартовий склад.

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