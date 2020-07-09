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Реал отримав результати другого тесту Вінісіуса – нападник "вершкових" провалив перший аналіз

19:22 - Читать на русском
Реал отримав результати другого тесту Вінісіуса – нападник "вершкових" провалив перший аналіз
Жуніор Вінісіус / Фото з відкритих джерел

Форвард "вершкових" Жуніор Вінісіус зможе допомогти своїй команді у вирішальних матчах чемпіонату Іспанії.

Стали відомі результати додаткового тесту бразильського форварда Реала Жуніора Вінісіуса, повідомляє видання Marca.

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Нагадаємо, 20-річний футболіст, як і решта гравців Реала, пройшов тест на коронавірус за 48 годин до матчу проти Алавеса. Його результат викликав занепокоєння у лікарів і процедуру довелося повторити сьогодні вранці. Як наслідок, другий тест виявився негативним.

Таким чином, Зідан може розраховувати на бразильця у важливому матчі проти "лисів", в якому "галактікос" спробують відірватись від Барселони на чотири пункти.

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Теги
Іспанія Жуніор Жуніор Вінісіус коронавірус Реал Мадрид Реал Мадрид
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