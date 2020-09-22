Агент Едінсона Кавані контактував з Реалом щодо можливості працевлаштувати свого зіркового клієнта, повідомляє Marca.

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Мадридці не проти підсилитись досвідченим нападником, але боси Реала не готові платити 7 млн євро на рік – саме на таку зарплату розраховує Едінсон у майбутньому клубі.

Зараз уругваєць перебуває у статусі вільного агента, покинувши влітку ПСЖ після завершення контракту. У минулому сезоні Ліги 1 Кавані провів 14 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та двома асистами.

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