Півзахисник Реала Тоні Кроос в останню мить приєднався до команди перед важливим матчем плей-офф Ліги чемпіонів.

Як відомо, німецький хавбек, як і Орельєн Чуамені, через травму не потрапив до заявки Реала на гру з Ліверпулем.

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Втім, офіційний твіттер Реала повідомляє, що Кроос приєднався до команди в Ліверпулі. Таким чином, Тоні зможе взяти участь у грі проти Ліверпуля, яка розпочнеться о 22:00, повідомляє Madrid Zone.

У поточному сезоні Кроос відіграв у 30 поєдинках за Реал, в яких відзначився 2 голами та 4 асистами.

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