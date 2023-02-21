Реал отримав несподіване підсилення за кілька годин до матчу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля
19:51 - Читать на русском
Півзахисник Реала Тоні Кроос в останню мить приєднався до команди перед важливим матчем плей-офф Ліги чемпіонів.
Як відомо, німецький хавбек, як і Орельєн Чуамені, через травму не потрапив до заявки Реала на гру з Ліверпулем.
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Втім, офіційний твіттер Реала повідомляє, що Кроос приєднався до команди в Ліверпулі. Таким чином, Тоні зможе взяти участь у грі проти Ліверпуля, яка розпочнеться о 22:00, повідомляє Madrid Zone.
У поточному сезоні Кроос відіграв у 30 поєдинках за Реал, в яких відзначився 2 голами та 4 асистами.
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