Ла Ліга опублікувала оновлені дані щодо ліміту зарплат для клубів, і вони вкотре підтвердили величезний розрив між головними грандами іспанського футболу. Як повідомляє GOAL, Реал тепер може витрачати 761 мільйон євро на зарплати та трансфери, натомість у Барселони цей показник скоротився до 351 мільйона євро.

Матчі Барселони й Мілана за кордоном під загрозою – УЄФА блокує плани Ла Ліги та Серії А

Таким чином, мадридський клуб отримав можливість оперувати у два рази більшим бюджетом, ніж чинний чемпіон Іспанії. Каталонці ж зазнали зниження ліміту одразу на 112 мільйонів євро порівняно з останнім оновленням у лютому. Різниця між клубами тепер становить приголомшливі 410 мільйонів євро.

Ближче до Барселони підтягується Атлетіко: фінансовий ліміт мадридців зріс до 327 мільйонів євро – лише на 24 менше, ніж у каталонців. Це означає, що боротьба між другим і третім клубом Іспанії стає ще більш напруженою.

Ліміт зарплат Ла Ліги враховує не лише зарплати гравців і тренерів, а й амортизацію трансферів, комісії агентам, бонуси та витрати на молодіжні команди. Його розраховують на основі прогнозованих доходів клубу, віднявши структурні витрати та виплати боргів. Мета – забезпечити фінансову стабільність та уникнути перевитрат.

Для Реала це відкриває широкі можливості в майбутніх трансферних вікнах – від гучних придбань до підписання нових контрактів із ключовими гравцями. Барселоні ж доведеться продовжувати політику обережних угод, орієнтуючись на дешеві варіанти, продажі футболістів і складні фінансові маневри, аби залишатися конкурентоспроможною.

"Нехай переможе...": Анчелотті насолоджується Бразилією після Реала, критикує ФІФА і чекає на праймового Неймара