Реал може розраховувати на ще одну зірку в принциповому матчі проти Атлетіко.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті повідомив останні новини з лазарету команди, передає Marca.

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Вінісіус Жуніор відновився від травми і готовий вийти принаймні на заміну після місячної паузи. Джуд Беллінгем також буде в розпорядженні Анчелотті. Англієць достроково завершив вчорашнє тренування через біль у шлунку, але сьогодні відновив роботу з командою.

Нагадаємо, матч Атлетіко – Реал відбудеться 24 вересня, початок о 22:00. Підопічні Сімеоне в 4 турах набрали 7 очок, а сусіди можуть похизуватися максимумом у 5 зіграних матчах.

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