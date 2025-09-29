Реал у другому турі Ліги чемпіонів зіграє з Кайратом на виїзді. Матч запланований на вівторок, 30 вересня. Мадридці прилетіли до Казахстану в неділю, 28 вересня.

Помер легендарний воротар Реала, який здобував Кубок європейських чемпіонів

Як повідомляє Sports.kz, гравці Реала відмовилися від зустрічі з фанатами в аеропорту і пройшли через південний VIP, після чого сіли в машини та автобуси, і поїхали в готель. У відповідь на це вболівальники почали освистувати автобус з футболістами, коли той покидав зону аеропорту.

Нагадаємо, що матч між Реалом та Кайратом в Лізі чемпіонів розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Атлетіко принизив Реал у дербі – магія Альвареса, 10-й забитий м'яч Мбаппе, Гюлер оформив гол+пас і став антигероєм