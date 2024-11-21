Керівництво Реала хоче втримати всіх зірочок у своїй команді, попри інтереси з боку інших команд.

Ендрік не отримує багато ігрового часу в Реалі через велику конкуренцію. Бразилець зіграв лише 122 хвилини у цьому сезоні у всіх матчах.

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Попри те, що Ендірку доводиться спостерігати за матчами переважно з лави запасних, він не збирається покидати команду. Як повідомляє Фабріціо Романо, Реал також не планує віддавати бразильця в оренду. Інсайдер зазначає, що інформація щодо переїзду в АПЛ не відповідає дійсності.

До слова, італійська Рома, за яку виступає форвард збірної України Артем Довбик, цікавилася Ендріком, але "вершкові" не відпустять гравця.

У нинішньому сезоні Ендрік провів 10 матчів за Реал, забивши два голи та зробивши одну результативну передачу.

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