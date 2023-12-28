Чинна угода італійського фахівця закінчується влітку 2024 року. Бразильські ЗМІ неодноразово писали, що Карло Анчелотті є головним кандидатом на посаду наставника збірної Бразилії. Утім, 64-річний тренер не бажає покидати Мадрид.

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Як повідомляє AS, керівництво Реала не планує відпускати Анчелотті з команди. Вони дуже задоволені роботою, яку проводить італієць. Очікується, що після матчів за Суперкубок Іспанії Анчелотті запропонують новий контракт. В планах мадридців продовжити угоду з тренером до 2025 року.

Видання наголошує, що Карло Анчелотті не отримає підвищення зарплатні. Фінансові умови не зміняться порівняно з чинною угодою.

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