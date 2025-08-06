Гонсало Гарсія отримав шанс проявити себе в Реалі на Клубному чемпіонаті світу в США. Іспанець оформив чотири голи та віддав одну результативну передачу у шести матчах на турнірі.

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Як повідомляє Marca, Гонсало Гарсія буде виступати за першу команду Реала – форвард незабаром підпише нову угоду з мадридцями. Представники клубу та тренери також вважають це доречним – їхнє рішення є твердим, незалежно від того, що може статися на трансферному ринку, який закривається лише 1 вересня.

Водночас залишаються сумніви щодо ігрового часу та ролі нападника для Гарсії в команді Алонсо, оскільки конкуренція в Реалі висока.

Щодо ігрового номера, то наразі вільна 9-ка. Саме цей номер найімовірніше дістанеться Гарсії, бо Ендрік не планує відмовлятися від 16-ки.

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