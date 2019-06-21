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Реал остаточно вийшов з боротьби за Неймара, – AS

14:06 413 Читать на русском
Реал остаточно вийшов з боротьби за Неймара, – AS
Неймар / Reuters

Мадридський Реал більше не зацікавлений у підписанні Неймара через його скандальну поведінку.

Форвард ПСЖ Неймар не опиниться у мадридському Реалі цього літа, передає AS.

Неймар не збирається повертатись у ПСЖ – бразилець хоче розпочати підготовку до нового сезону з Барселоною

За інформацією видання, керівництво "вершкових" розчароване поведінкою бразильця поза футбольним полем. Побиття вболівальника після програного фіналу Кубка Франції, незадоволення юними гравцями ПСЖ та скандал із зґвалтуванням дівчини стали аргументами не підписувати зіркового нападника, який може погано вплинути на статус Реала.

Нагадаємо, у минулому сезоні бразильський форвард зіграв за ПСЖ 28 матчів в усіх турнірах, у яких забив 23 голи та віддав 13 результативних передач.

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