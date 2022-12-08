16-річний нападник Палмейрас стане гравцем Реала, стверджує інсайдер Фабріціо Романо. Сторони досягли повної згоди щодо трансферу, який відбудеться аж влітку 2024 року, коли футболісту виповниться 18.

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Усі юридичні моменти планують узгодити протягом грудня, як і підписати відповідні документи. Контракт Ендріка з мадридцями буде розрахований до 2030 року. Реалу, який виграв конкуренцію у ПСЖ, Барселони та інших грандів, доведеться заплатити чимало – 60 мільйонів євро за самого гравця та ще 12 мільйонів податків.

До слова, юний бразилець вже грає на дорослому рівні та встиг стати наймолодшим автором гола в історії Палмейраса. Попередній рекорд тримався 106 років. Загалом в активі Ендріка 7 матчів за першу команду, в яких він забив три м'ячі та віддав один асист.

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