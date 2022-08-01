Чемпіони Іспанії на своєму офіційному сайті оголосили про домовленість з Хетафе щодо викупу 25-річного нападника.

Анчелотті вказав на двері двом гравцям Реала – легіонер Шахтаря посприяв процесу

За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 10 млн євро, а особистий контракт Майораля розрахований на 5 років. Форвард відіграв другу половину минулого сезону за Хетафе і встиг забити 6 голів у 18 матчах. Цього вистачило, щоб переконати клуб з передмістя Мадрида у необхідності забрати гравця.

Додамо, що Майораль був у структурі Реала з 2007 року, але так і не дослужився до регулярних виступів у основі, вештаючись орендами. За першу команду мадридців сумарно зіграв 33 матчі, забив 7 голів та виграв 4 трофеї.

Могутній столичний десант, каталонське відродження та шоумени з середини таблиці – символічна збірна сезону Ла Ліги