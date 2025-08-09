Прес-служба Реала повідомила, що клуб домовився про перехід Рейньєра Жезуса в Атлетіко Мінейро. 22-річний півзахисник підписав контракт з бразильцями до 2029 року.

До Атлетіко Мінейро Рейньєр приєднався на правах вільного агента. Раніше була інформація, що Реал збереже за собою 50% прав на гравця.

Рейньєр перейшов до "вершкових" в січні 2020 року з Фламенго за суму, близьку до 30 мільйонів євро, і жодного разу не зіграв за основу мадридців.

Його віддавали в оренду дортмундській Боруссії (там він провів 2 сезони), Жироні, Фрозіноне та Гранаді.

