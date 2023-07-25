Реал на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер Антоніо Бланко до новачка Ла Ліги – Алавеса. Попередній сезон півзахисник провів у складі баскської команди на правах оренди.

Реал отримав вердикт щодо агресивної поведінки свого гравця – йому загрожувала п'ятиматчева дискваліфікація

Бланко дебютував за дорослу команду Реала у сезоні 2020/21 та взяв участь у розіграші Ліги чемпіонів, яку Мадрид виграв. Донедавна він був гравцем молодіжної збірної Іспанії. Він виграв чемпіонат Європи у складі збірної U-17 у 2017 році та у складі збірної U-19 у 2019 році. Бланко був у команді U-21, яка нещодавно вибила Україну з Євро-2023, але сама у фіналі поступилася Англії. Хавбек відвантажив один з 5 голів у ворота "синьо-жовтих".

Згідно з Marca, Бланко підписав з Алавесом контракт до літа 2027 року. Столичний клуб збереже частину прав на свого вихованця.

Ідеальний союз Реала, МЮ доріс до нового голкіпера, чудова робота босів Зінченка – огляд найкращих трансферів літа-2023