Реал оштрафує Бейла за "втечу" зі стадіону під час матчу проти Реал Сосьєдада, – El Confidencial

Півзахиснику Реала Гарету Бейлу не зійде з рук його витівка під час матчу 18-го туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдада (0:2).

Бейл, який не брав участі в матчі проти Сосьєдада через травму, покинув стадіон, не дочекавшись закінчення гри. Валлієць поїхав із Сантьяго Бернабеу на своїй машині на 78-й хвилині, коли Реал програвав з рахунком 0:1.

Бейл не зміг додивитись гру Реала проти Реал Сосьєдада до кінця та покинув стадіон

Керівництво Реала не оцінило такий вчинок і прийняло рішення застосувати санкції до хавбека, повідомляє El Confidencial.

Гравець буде оштрафований, проте сума грошового стягнення не зазначається. Раніше головний тренер Реала Сантьяго Соларі заявив, що вирішить ситуацію в особистій бесіді з Бейлом.

В поточному сезоні Ла Ліги Бейл зіграв у 15-ти матчах, в яких відзначився 4-ма голами та 2-ма асистами.

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