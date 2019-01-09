toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - БЕРТОН АЛЬБІОН РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Реал оштрафує Бейла за "втечу" зі стадіону під час матчу проти Реал Сосьєдада, – El Confidencial

14:08 330 Читать на русском
Реал оштрафує Бейла за "втечу" зі стадіону під час матчу проти Реал Сосьєдада, – El Confidencial
Гарет Бейл / Фото Reuters

Півзахиснику Реала Гарету Бейлу не зійде з рук його витівка під час матчу 18-го туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдада (0:2).

Бейл, який не брав участі в матчі проти Сосьєдада через травму, покинув стадіон, не дочекавшись закінчення гри. Валлієць поїхав із Сантьяго Бернабеу на своїй машині на 78-й хвилині, коли Реал програвав з рахунком 0:1.

Бейл не зміг додивитись гру Реала проти Реал Сосьєдада до кінця та покинув стадіон

Керівництво Реала не оцінило такий вчинок і прийняло рішення застосувати санкції до хавбека, повідомляє El Confidencial.

Гравець буде оштрафований, проте сума грошового стягнення не зазначається. Раніше головний тренер Реала Сантьяго Соларі заявив, що вирішить ситуацію в особистій бесіді з Бейлом.

В поточному сезоні Ла Ліги Бейл зіграв у 15-ти матчах, в яких відзначився 4-ма голами та 2-ма асистами.

Реал сухий – такого не було 25 років: Мадрид сумує за Роналду, а Соларі все більше нагадує Лопетегі

Іспанія18 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Реал Сосьєдад: Неділя 06 січня 2019

Реал Мадрид
Матч завершено
0 : 2
Реал Сосьєдад
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Реал Сосьєдад
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
30
хв
Жирона
20:30
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук