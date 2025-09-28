Тренерський штаб Реала визначився з гравцями, які вирушать до Казахстану на матч Ліги чемпіонів.

Прес-служба Реала оприлюднила заявку з 22 футболістів на матч проти Кайрата. Андрій Лунін потрапив до списку гравців, але "вершкові" мають величезні втрати.

Лідер Реала може вибути на тривалий термін – епідемія травм у захисті команди Алонсо

Так, у матчі Ліги чемпіонів не зможуть взяти участь Едер Мілітао, Трент Александер-Арнольд, Ферлан Менді, Дані Карвахаль та Антоніо Рюдігер. Мілітао вирішили залишити поза заявкою, оскільки ніхто не хоче ризикувати його здоров'ям.

Нагадаємо, що Кайрат прийматиме Реал в Лізі чемпіонів у вівторок, 30 вересня. Початок матчу о 19:45 за київським часом.

Заявка Реала

Воротарі: Куртуа, Лунін та Хаві Наварро.

Захисники: Алаба, Асенсіо, А. Каррерас, Фран Гарсія, Хьойсен та Давід Хіменес.

Півзахисники: Беллінгем, Камавінга, Вальверде, Чуамені, Арда Гюлер та Себальос.

Нападники: Вінісіус, Ендрік, Мбаппе, Родріго, Гонсало, Браїм та Мастантуоно.

