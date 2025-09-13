Прес-служба Реала оприлюднила заявку з 21 футболіста на матч проти Реал Сосьєдада. Андрій Лунін потрапив до переліку футболістів, які готуються до гри та склав трійку воротарів разом із Тібо Куртуа та Серхіо Местре.

26-річний українець ще не виходив на поле цього сезону через проблеми зі спиною, які виникли напередодні поєдинку з Мальоркою 30 серпня. Через пошкодження Лунін пропустив також матчі збірної України проти Франції та Азербайджану.

Мадридці продовжують зазнавати кадрових втрат – травмовані Антоніо Рюдігер, Джуд Беллінгем, Едуардо Камавінга, Ферлан Менді та Ендрік поза заявкою на матч.

Матч Реал Сосьєдад – Реал відбудеться 13 вересня. Старт поєдинку о 17:15 за київським часом.

