Реал опублікував на своєму офіційному сайті детальний звіт про свою фінансову звітність за минулий фінансовий рік.

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Виручка за сезон 2024/25, без урахування трансферів гравців, досягла 1,185 млрд євро, що на 10% більше, ніж у попередньому році. Цей показник, який не має аналогів у інших футбольних клубів, у минулому сезоні перевищив 1 млрд євро.

Станом на 30 червня 2025 року Реал Мадрид продовжує утримувати надзвичайно стабільну фінансову позицію:

– власний капітал – 598 мільйонів євро,

– залишок грошових коштів – 166 мільйонів євро,

– чистий борг – лише 12 мільйонів євро.

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