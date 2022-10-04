Карло Анчелотті сформував список футболістів Реала, які матимуть шанс зіграти проти Шахтаря у матчі 3 туру ЛЧ.

Повна заявка мадридського клубу складається з 23 гравців, серед яких троє воротарів. Тібо Куртуа досі не готовий, тому Андрій Лунін повинен розпочинати зі старту другий поспіль поєдинок.

Натомість Лука Модріч повернувся до складу. 37-річний хорват пропустив гру проти Осасуни через травму, але тепер готовий допомогти команді. Те саме стосується універсала Лукаса Васкеса, який не грав майже місяць.

Поєдинок 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Реалом та Шахтарем відбудеться у середу, 5 жовтня, у Мадриді. Початок зустрічі о 22:00. Після 2-х турів "гірники" з 4 очками йдуть другими у турнірній таблиці групи F, відстаючи від мадридців на 2 пункти.

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