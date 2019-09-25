Реал оголосив заявку на матч з Осасуною – чотири зірки поза складом

Зінедін Зідан визначився зі списком гравців Реала, які зможуть вийти на поле у матчі 6 туру Прімери проти Осасуни.

Повна заявка Королівського клубу на гру проти памплонців складається з 19-и виконавців.

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Реалу доведеться зіштовхнутись з чималими кадровими проблемами. Продовжують своє відновлення від травм Модріч, Марсело та Іско, а днями до них приєднався літній новачок команди Ферлан Менді. Також команді не допоможе Гарет Бейл, але не через пошкодження – валлієць отримав від тренерського штабу дозвіл на відпочинок, інформує Marca.

Нагадаємо, протистояння Реал Мадрид – Осасуна розпочнеться сьогодні о 22:00 за київським часом. Підопічні Зідана спробують продовжити свою переможну серію до трьох матчів.

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