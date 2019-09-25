toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
МАРІУПОЛЬ - ДИНАМО КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Реал оголосив заявку на матч з Осасуною – чотири зірки поза складом

14:49 630 Читать на русском
Реал оголосив заявку на матч з Осасуною – чотири зірки поза складом
Зінедін Зідан / Reuters

Зінедін Зідан визначився зі списком гравців Реала, які зможуть вийти на поле у матчі 6 туру Прімери проти Осасуни.

 

Повна заявка Королівського клубу на гру проти памплонців складається з 19-и виконавців.

Реал обрав Почеттіно пріоритетною ціллю на заміну Зідану

Реалу доведеться зіштовхнутись з чималими кадровими проблемами. Продовжують своє відновлення від травм Модріч, Марсело та Іско, а днями до них приєднався літній новачок команди Ферлан Менді. Також команді не допоможе Гарет Бейл, але не через пошкодження – валлієць отримав від тренерського штабу дозвіл на відпочинок, інформує Marca.

Нагадаємо, протистояння Реал Мадрид – Осасуна розпочнеться сьогодні о 22:00 за київським часом. Підопічні Зідана спробують продовжити свою переможну серію до трьох матчів.

Маліновський проти Фонсеки, момент істини для Вальверде, дилема Зінченка для Гвардіоли – топ-матчі європейського мідвіку

blog_ava
Шаран відправив дубль Олександрії зі своїм помічником на матч Кубка України проти Діназа – основа залишилась вдома
11:47
3091
Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид - Осасуна Гарет Бейл Гарет Бейл
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
5
хв
Маріуполь
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук