Реал оголосив заявку на матч з Арсеналом – Лунін офіційно дізнався про свою долю
Лише двоє гравців Реала не зможуть допомогти своїй команді в матчі-відповіді Ліги чемпіонів з Арсеналом.
У вівторок, 15 квітня, Реал оголосив заявку на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Арсеналом. У ній не знайшлося місце тільки для двох травмованих гравців – Андрія Луніна і Ферлана Менді.
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Раніше Marca повідомляла про те, що в стартовому складі "бланкос" можливий сюрприз – Карло Анчелотті може випустити з перших хвилин Дані Себальйоса.
Заявка Реала:
Воротарі: Куртуа, Гонсалес, Местре;
Захисники: Алаба, Васкес, Вальєхо, Гарсія, Рюдігер, Асенсіо;
Півзахисники: Беллінгем, Вальверде, Модріч, Чуамені, Гюлер, Себальйос;
Форварди: Вінісіус, Мбаппе, Родріго, Ендрік, Браїм.
Реал поступився Арсеналу в Лондоні з рахунком 0:3. Матч-відповідь відбудеться в середу, 16 квітня.
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